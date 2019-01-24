Жители Новоалтайска пойдут под суд за изготовление и продажу самогона с ацетоном

В Новоалтайске перед судом предстанет 62-летний горожанин и его 49-летняя сожительница, обвиняемые в незаконном сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
По данным следствия, в 2018 году обвиняемые организовали сбыт спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Для этого они изготовили самогон, в котором в последующем экспертами было обнаружено повышенное содержание опасных микропримесей и наличие ацетона. Алкоголь реализовывался среди жителей Новоалтайска, уточняет пресс-служба СКР по Алтайскому краю.
Обвиняемого заключили под стражу
В ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали в полном объеме, мотивируя свои действия тяжелым материальным положением. Им инкриминируется п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое могут получить "самогонщики", - лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.