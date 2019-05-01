В Алтайском крае выявлен жилой дом, чья кадастровая стоимость оценивается в 1,5 млрд рублей

Новости 01.05.2019 12:05 1769

Комитеты Алтайского Заксобрания по бюджету и налогам, а также местному самоуправлению провели совместное совещание, посвященное реализации кадастровой реформы в регионе, сообщает пресс-служба АКЗС.

С 2020 года налог на имущество физлиц в регионе будут исчислять по-новому - с учетом кадастровой, а не инвентаризационной стоимости объектов. Решение об этом было принято краевым парламентом в ноябре 2018 года. Исчисленный по новой схеме налог впервые предъявят к оплате в 2021 году. Добавим, что налог на имущество полностью поступает в местные бюджеты.

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В настоящее время в Алтайском крае при расчете налога на имущество учитывается его инвентаризационная стоимость на 1 января 2013 года. Кроме того, собственники жилья, построенного и сданного в эксплуатацию позже 1 января 2013 года, сегодня фактически освобождены от уплаты налога на это имущество, поскольку более поздних инвентаризационных оценок в регионе не проводилось.

Как рассказала на совещании руководитель краевого управления имущественных отношений Елена Зинкова, сейчас в регионе проходит государственная кадастровая оценка объектов капстроительства. В их число входит и самая многочисленная категория - дома, квартиры, гаражи и прочее недвижимое имущество, всего более 2 млн объектов.

Оценку проводит КГБУ «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки». Учреждение получает данные из краевого Росреестра, обменивается ими с муниципалитетами, сводит и программно обрабатывает их в единый перечень. Сейчас в регионе завершается этап обработки.

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Руководитель краймущества подчеркнула, что зачастую в данных об объектах недвижимости есть ошибки: например, вместо площади дома может быть записан год постройки, важные сведения могут быть пропущены или неправдоподобны. Все это влияет на кадастровую стоимость имущества.

«В селе Ильинка Шипуновского района, согласно данным, есть жилой дом площадью 250 тысяч квадратных метров, его кадастровая стоимость - полтора миллиарда. Мы явно видим, что это ошибка, но сделать ничего не можем: исправления вносит Росреестр по обращению собственника. В таких случаях кадастровые инженеры, органы местного самоуправления должны работать с населением, подсказывать конкретному человеку, что нужно идти в МФЦ и срочно исправлять ошибку, иначе налог будет сумасшедшим», - рассказала Елена Зинкова.

После обработки и проверки перечень оцененных объектов будет опубликован. Замечания и исправления в него можно будет внести в течение 50 дней. На следующем этапе работы депутаты сельсоветов будут определять ставку налога, исходя из полученной кадастровой стоимости объектов.