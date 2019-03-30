Алтайский край вошел в тройку худших регионов Сибири по уровню безработицы

Уровень безработицы в Алтайском крае за I квартал 2019 года составил 7,4%. Это один из самых высоких показателей по СФО, свидетельствуют данные Новосибирскстата.
Отметим, численность рабочей силы в Алтайском крае оценивается в 1,118 млн человек. Это около половины от общего количества жителей региона. При этом занятыми считаются 1,035 млн человек, а еще 82 тысячи человек - безработными.
Характерно, что ситуация с безработицей в регионе продолжает ухудшаться. Так, данный показатель по итогам 2018 года оценивался в 6,1%. Численность рабочей силы в Алтайском крае в конце прошлого календарного периода составляла 1,156 млн человек, безработными из них являлись 70 тысяч человек.
При этом по Сибири результат оказался далеко не самым худшим
По итогам января-марта 2019 года самый высокий уровень безработицы среди регионов СФО зарегистрирован в Тыве (12,9%), Республике Алтай (10,6%) и Алтайском крае (7,4%). Чуть ниже данный индикатор в Омской и Иркутской областях (по 7,3%). Далее расположились Кемеровская (6,3%), Новосибирская (6%), Томская (5,7%) области, Хакасия (5,6%) и Красноярский край (4,7%).