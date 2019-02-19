Школа раздора: суд не поддержал претензии бывшего застройщика к алтайскому муниципалитету

Новости 30.04.2019 18:30 392

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении двух жалоб компании «Авангард» к комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Первомайского района. Речь идет о расторжении договора аренды и взыскании суммы по данному соглашению.

«Авангард» с 2016 года арендовал участок в селе Боровиха, чтобы построить новую школу на 500 мест для жителей села, однако не выплачивал вовремя арендную плату и фактически не производил никаких работ, ссылаясь на то, что проект строительства школы проходит длительную госэкспертизу. Муниципалитет в конце концов решил разорвать отношения с подрядчиком через суд.

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В Боровихе в настоящее время действуют две школы, суммарно в них обучается 670 детей. Еще 200 человек вынуждены учиться в Зудилово, Новоалтайске и Барнауле. Строительство новой школы должно было начаться еще по краевой программе 80×80, позднее ее включили уже в программу 85×85. Пока реализация проекта запланирована на 2020 год.

Вопрос перешел в судебную плоскость в 2017 году. Два года представитель «Авангарда» подавал кассационные жалобы и апелляции. Застройщик уверен, что строительству школы мешало долгое согласование проекта образовательного учреждения. Фирма в суде пыталась доказать, что участок ей предоставили с нарушением действующего законодательства.

Юрист «Авангарда» заявила: нельзя строить школу, там, где есть зона охраны памятников культуры. И главная претензия ООО «Авангард» к администрации района – дезинформация об «обременении» участка. Выяснилось, что вблизи объекта предполагаемого строительства на расстоянии 200 метров находится памятник культурного значения: могила красногвардейца Тарасова.

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«На сегодняшний день понимание по данному участку есть. Мы с потенциальными проектировщиками нашли проект типовой школы. И как только будет поставлена точка в судебном разбирательстве, мы выйдем непосредственно на проектирование и госэкспертизу», - рассказывал ранее глава Первомайского района Александр Иванов.

«Политсибру» продолжит следить за ситуацией вокруг строительства школы в Боровихе.