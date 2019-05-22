В Алтайском крае введут особый противопожарный режим

Новости 30.04.2019 19:00 461

С 1 мая в Алтайском крае введен особый противопожарный режим. Это полный запрет на посещение лесов. Именно особый режим, который объявляли дважды в минувшем году, помог сохранить зелёные массивы и жизнь людей. Соответствующее постановление подписал глава региона Виктор Томенко.

На период действия особого противопожарного режима запрещено посещение гражданами лесов, разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального запаса, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, на предприятиях.

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, органам местного самоуправления рекомендовано осуществить комплекс мероприятий, направленных на защиту населения и территорий от ЧП, связанных с природными пожарами.

Сотрудники МЧС отмечают, что в Алтайском крае в ближайшие сутки ожидается усиление ветра до 8-13м/с, местами порывы 19-24м/с. Кроме того, 1 мая мая ожидается мокрый снег, в отдельных районах гроза и дождь, появление временного снежного покрова, на дорогах гололедица.

Сохраняется высокий риск возникновения техногенных пожаров. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Первомайском, Бийском районах и городе Алейске.