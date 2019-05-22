Школьники с битами и в масках устроили пранк возле барнаульского ТЦ

Новости 30.04.2019 17:30 368

Подростки-пранкеры из Барнаула решили устроить драку с битами и в масках. Как сообщает подписчица сообщества Barnaul22, инцидент произошел 29 апреля в районе оврага у ТРЦ «Европа».

С ее слов, к ее 12-летнему сыну подошли двое парней 14-15 лет и стали ему угрожать. «Юноши были в масках и с битами. Напарники стали угрожать школьнику, что изобьют его, потребовали телефон и деньги», - рассказала женщина. В итоге испуганный школьник отдал им все, что они требовали. Однако подростки вернули ему вещи обратно со словами «извини, парень, это пранк».

Вероятно, они хотели инсценировать ограбление ребенка. Подростки наблюдали за реакцией прохожих – кто проходит мимо, а кто останавливается и пытается помочь. Сейчас такие ролики набирают тысячи просмотров в Сети и не оставляют равнодушными никого из зрительской аудитории.

«Что за идиотские шутки?! А какой-то другой ребенок мог бы сильно испугаться! Да и мой испугался. В общем, имейте ввиду, родители, как детки сейчас шутят... Не отпускайте своих детей одних», - написала мама пострадавшего ребенка в соцсети. На данный момент сотрудниками МВД по Барнаулу проводится проверка.

Пранк - это розыгрыш, провокация людей, цель которой - вызвать у человека бурную реакцию.