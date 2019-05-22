Алтайские вузы хотят включиться в реализацию нацпроектов и разработку стратегии-2035

Новости 30.04.2019 14:35 294

Заседание Региональной дискуссионной площадки «Единой России» в Алтайском крае состоялось в понедельник, 29 апреля, на базе АлтГУ. Участники встречи выдвинули идеи координации действий в рамках нацпроекта, вовлечения вузов в формирование стратегии развития региона и поддержки науки.

В целом мероприятие было посвящено обсуждению итогов развития региона в 2018 году и перспективам на 2019 и последующие годы. В дискуссии участвовало более 40 экспертов по разным отраслям.

Отметим, большую часть обсуждения эксперты посвятили сфере образования. Так, исполняющий обязанности ректора АлтГУ Сергей Бочаров отметил, что опорный университет сейчас включён в реализацию нацпроекта «Образование». Вуз реализует программу по работе с талантливыми детьми «Университетский экспресс», которая позволила охватить около 20 тысяч школьников, участвуют в программе «Абилимпикс», «Экспорт образования» и других. Комментируя итоги развития Алтайского края в 2018 году, Сергей Бочаров заявил, что Правительство региона проделало большую работу по подготовке к реализации нацпроектов. Это позволит интенсивно работать в 2019 и последующих годах.

«Университеты могут сыграть значимую роль в развитии региона. Надеемся, наш научный потенциал, а также других вузов Алтайского края будет использован при реализации нацпроектов, разработке стратегии развития региона до 2035 года», - сказал врио ректора.

Директор юридического института АлтГУ Антон Васильев сообщил, что сейчас совместно учёными, Минобрнауки Алтайского края и комитетом АКЗС по здравоохранению и науке разрабатывается законопроект «О науке, научно-технической и инновационной деятельности в Алтайском крае». Он позволит сращивать инновационную и научную деятельность, как это уже принято на федеральном уровне, выстроить единую систему поддержки учёных в Алтайском крае.

Эксперты обсудили вопросы по школьному образованию. О кадровой проблеме говорила депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашёва. Она предложила рассмотреть возможность развития инфраструктуры в сёлах, куда будут уезжать специалисты по программе «Земский учитель».

«Чтобы молодёжь ехала туда активнее, возможно, нужно заниматься развитием инфраструктуры в тех местах, куда мы направляем специалиста. Как правило, это молодые люди с маленькими детьми: им нужно посещать детские сады, очаги культуры, получать дополнительное образование», - сказала Понкрашёва.

Руководитель проектного офиса АлтГПУ Ольга Плешкова выступила по теме оздоровительных лагерей. По её мнению, необходимо решать проблему сезонности их работы.

Координатор площадки «Благополучие человека», ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко затронула тему о проблеме рассогласования в реализации проектов в области образования и предложила способ её решения.

«Было бы хорошо создать совет, чтобы координировать работу всех проектов и не перетаскивать инициативы, ресурсы, человеческие и кадровые, а дифференцировать по определённым сегментам», - сказала Лазаренко.

В ходе заседания все предложения были обобщены в резолюцию, которая будет рассмотрена на заседании Президиума Регионального политсовета партии, а затем направлены в органы исполнительной власти региона и муниципалитетов.

Региональная дискуссионная площадка «Единой России» действует с 2019 года. Её задача - выработка позиции Партии по острым вопросам, общественная экспертиза законопроектов и продвижение идей региональных экспертов и активистов. В Алтайском крае дискуссионные площадки действуют по трём направлениям: «Благополучие человека» о социальной сфере, «Лидерство и развитие» посвящена экономическим вопросам, «Единство и суверенитет» - патриотическому воспитанию, вопросам государственного строя.