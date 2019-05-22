Энергетики СГК успешно выступили на спартакиаде барнаульских предприятий

Новости 30.04.2019 17:00 285

Сборная спортсменов Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании заняла второе общекомандное место в XX спартакиаде среди коллективов физической культуры предприятий и организаций Октябрьского района города Барнаула. Соревнования проходили в 11 видах спорта, в 9 из которых команда СГК заняла призовые места.

В XX спартакиаде спортсмены СГК заняли третье место в соревнованиях по волейболу, а также в эстафете по плаванию. Лучшим в личном первенстве среди мужчин стал – Егор Стариков, специалист отдела разработки Алтайского филиала СГК.

В настольном теннисе, стритболе, соревнованиях по лыжным гонкам, по боулингу и гиревому спорту команда СГК заняла второе место.

Сотрудники главных энергопредприятий города безоговорочно стали лучшими в футболе, комплексу нормативных испытаний ГТО, в который вошли бег на 60 метров и прыжок в длину с места.

По итогам команда Сибирской генерирующей компании заслуженно получила второе общекомандное место. Как отмечают спортсмены, состязания стали хорошим этапом подготовки к Спартакиаде энергетиков Алтая и корпоративным соревнованиям компании.

В 1999 году на территории Октябрьского района состоялась первая спартакиада, где в числе первых 9 команд были и спортсмены Барнаульской ТЭЦ-2. Тогда они соревновались в девяти видах спорта. Немного позже к ним присоединились другие предприятия и организации города, расширялся и список состязаний. За годы проведения спартакиады ее участниками стали тысячи спортсменов. В этом году в спартакиаде приняли участие 12 команд в количестве 600 человек. 50 человек из них – сотрудники барнаульских предприятий СГК.