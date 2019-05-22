Энергетики СГК успешно выступили на спартакиаде барнаульских предприятий

Сборная спортсменов Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании заняла второе общекомандное место в XX спартакиаде среди коллективов физической культуры предприятий и организаций Октябрьского района города Барнаула. Соревнования проходили в 11 видах спорта, в 9 из которых команда СГК заняла призовые места.
В XX спартакиаде спортсмены СГК заняли третье место в соревнованиях по волейболу, а также в эстафете по плаванию. Лучшим в личном первенстве среди мужчин стал – Егор Стариков, специалист отдела разработки Алтайского филиала СГК.
В настольном теннисе, стритболе, соревнованиях по лыжным гонкам, по боулингу и гиревому спорту команда СГК заняла второе место.
Сотрудники главных энергопредприятий города безоговорочно стали лучшими в футболе, комплексу нормативных испытаний ГТО, в который вошли бег на 60 метров и прыжок в длину с места.
По итогам команда Сибирской генерирующей компании заслуженно получила второе общекомандное место. Как отмечают спортсмены, состязания стали хорошим этапом подготовки к Спартакиаде энергетиков Алтая и корпоративным соревнованиям компании.