Стало известно, когда в Барнауле отключат отопление

Новости 30.04.2019 14:05 2071

Глава Барнаула Сергей Дугин пока не подписал постановление о прекращении в городе отопительного сезона. Ориентировочно, это произойдет 6 мая, сообщили "Политсибру" в пресс-службе мэрии.

На первые майские праздники прекращать подачу тепла не планируется из-за резкого похолодания, которое придется на первые числа месяца. В то же время управляющие компании и юрлица могут по своему усмотрению завершать отопительный сезон, то есть сделать это раньше обозначенных сроков. Заявки об отключении тепла в таком случае направляются в местный филиал "Сибирской генерирующей компании".

К слову, в 2018 году отопительный сезон в краевой столице был завершен 10 мая, а в 2017 году - 2 мая.