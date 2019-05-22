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Житель Алтайского края пропал рядом с турбазой на Телецком озере

Новости
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Правоохранительные органы разыскивают без вести пропавшего Евгения Боброва 1983 года рождения, уроженца села Макарьевское Красногорского района Алтайского края. Информация размещена на сайте МВД по Республике Алтай.

24 апреля около 16:00 мужчина ушел с турбазы «Исток», расположенной в селе Артыбаш Турочакского района, и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно.

Приметы: на вид 38­-40 лет, рост 170 см, среднее телосложение, тип лица европейский. Особые приметы: отсутствуют передние зубы. Был одет в спортивную кофту синего цвета, камуфлированные брюки зеленого цвета, черные ботинки.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего, просят сообщить по телефонам (38843) 22-0-02, (38822) 9­23­28 либо в ближайший отдел полиции по телефону 02.

Автор: Политсиб.ру