Житель Алтайского края пропал рядом с турбазой на Телецком озере

Правоохранительные органы разыскивают без вести пропавшего Евгения Боброва 1983 года рождения, уроженца села Макарьевское Красногорского района Алтайского края. Информация размещена на сайте МВД по Республике Алтай.
24 апреля около 16:00 мужчина ушел с турбазы «Исток», расположенной в селе Артыбаш Турочакского района, и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно.
Приметы: на вид 38-40 лет, рост 170 см, среднее телосложение, тип лица европейский. Особые приметы: отсутствуют передние зубы. Был одет в спортивную кофту синего цвета, камуфлированные брюки зеленого цвета, черные ботинки.