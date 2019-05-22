Проспект Ленина на полдня перекроют в Барнауле из-за первомайской эстафеты

Новости 30.04.2019 13:15 347

На время проведения легкоатлетической эстафеты в Барнауле перекроют участок проспекта Ленина, сообщает сайт мэрии.

1 мая в городе состоится 64-я легкоатлетическая эстафета на призы «Алтайской правды», которая ежегодно открывает сезон в регионе. По информации комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, во время проведения эстафеты с 10:30 до 15:00 будет организовано перекрытие четной и нечетной сторон проспекта Ленина от проспекта Строителей до улицы Гоголя.

Барнаульцев просят планировать заранее маршруты поездок.

Движение автобусов в это время будет организовано по следующим схемам:

по маршрутам №1, 10, 24, 25: …пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова, далее по маршруту, в обратном направлении: …пр-кт Ленина – разворот на пересечении пр-кта Ленина с ул.Гоголя – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский – пр‑кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;

по маршрутам №29, 35, 53, 144: …пр-кт Ленина – ул.Советская – пр-кт Комсомольский – ул.Гоголя – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам; в обратном направлении: …пр-кт Ленина – ул.Гоголя – пр-кт Комсомольский – ул.Советская – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;

по маршруту №41: …пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Партизанская, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Партизанская – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;

по маршруту №6: …пр-кт Ленина – ул.Советская – пр‑кт Комсомольский – ул.Анатолия – «ост. Элеватор», в обратном направлении: «ост.Элеватор» – ул.Анатолия – пр-кт Комсомольский – ул.Советская – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;

по маршрутам №33, 109, 109оп: …пр-кт Калинина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршрутам, в обратном направлении: …ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Калинина, далее – по маршрутам;

по маршруту №78: …пр-кт Комсомольский – ул.Гоголя, далее – по маршруту, в обратном направлении: …пр-кт Ленина – ул.Гоголя – пр-кт Комсомольский, далее – по маршруту;

по маршруту №19, 20: …пр-кт Строителей – пр‑кт Красноармейский –разворот на перекрестке с ул.Ползунова – «ост. пл.Спартака»; в обратном направлении: «ост. пл.Спартака» – пр‑кт Красноармейский – пр-кт Строителей, далее – по маршрутам;

по маршруту №55: …«ост. пл.Победы» – пр-кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршруту; в обратном направлении: …ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – «ост. пл.Победы»;

по маршруту №27, 110: …пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – «ост. пл.Спартака-2», в обратном направлении: «ост. пл.Спартака-2» – пр-кт Социалистический – ул.Пушкина – пр‑кт Красноармейский – пр-кт Строителей, далее – по маршруту.

Троллейбусы №1, 7 будут ходить по схеме: …пр-кт Ленина – пр‑кт Строителей – «ост. пл.Победы», в обратном направлении: «ост. пл.Победы» – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам.

Напомним, в соревнованиях примут участие команды школьников, студентов, детских домов и школ-интернатов, а также предприятий края. Парад-открытие состоится 1 мая на площади Советов в 10:30, начало – в 11:00. В Большой эстафете, состоящей из 14 этапов, примут участие мужчины и смешанные команды школ. Малая эстафета – женская - включает в себя 10 этапов.