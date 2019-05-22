Форум «Мир без вредных привычек» прошел в школах Алтайского края

Новости 30.04.2019 18:00 297

На прошлой неделе в Прутской средней школе прошел XII районный молодежный форум «Мир без вредных привычек». Ежегодный районный молодежный форум объединил молодежь из школ Павловского района с целью активизировать в молодежной среде пропаганду здорового образа жизни.

На форуме работали диалоговые площадки по профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений и не только.

Специалисты Алтайского краевого центра СПИД М.А. Егорова и Т.Г. Штер вели работу площадки «Профилактика ВИЧ-инфекции». Участники форума встретились с профильными специалистами сферы профилактики из краевого центра - КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики», молодежный информационный центр «Жизнь без наркотиков» при МБУ ЦБС города Барнаула и руководителем программы «Подросток. Здоровье. Будущее» библиотеки-филиала №32 г. Барнаула. Свои площадки организовали и прибывшие из Павловска врачи и полицейские.

На площадках прозвучало много интересной и полезной информации о сохранении и укреплении здоровья, информации о вреде курения и употребления алкоголя, о безопасном поведении на дорогах, были приведены примеры из жизни сверстников. Ведущими диалоговых площадок были даны практические советы по соблюдению здорового образа жизни. В ходе проведения мероприятий участники выражали свое отношение к собственному здоровью, здоровью окружающих, заявляли о собственной позиции к употреблению алкоголя, наркотиков. Ребята усвоили, что определяющая роль в сохранении здоровья принадлежит поведению человека, приобрели новых друзей, получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Традиционно программа форума включала в себя следующие мероприятия: конкурс научно-исследовательских работ «Здоровое поколение XXI века», конкурс проектных идей «Мы за здоровый образ жизни», игра-путешествие «Планета здоровья», конкурс буклетов «Наш наркопост за здоровый образ жизни». Многие школы района получили заслуженные награды за активное продвижение идей здорового образа жизни.

Всего в работе форума приняли участие около двухсот человек.