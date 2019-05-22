Лишь 16% алтайских семей могут позволить себе купить недорогой автомобиль

Новости 30.04.2019 12:45 280

Росстат составил рейтинг регионов по возможности покупки новых автомобилей. Алтайский край в нем занял 67-ое место из 85. Даже Республика Алтай обогнала наш регион, она на 62 месте, передает «Комсомольская правда».

Поясним, чуть больше 16% жителей Алтайского края могут позволить себе автомобиль за 500 тысяч рублей в кредит. Всего лишь 5% семей в регионе могут взять в кредит новый автомобиль по стоимости от 1 млн рублей. А с элитными авто ситуация значительно хуже, машину за 5 миллионов рублей могут себе позволить лишь 0,3 % семей из нашего региона.

Республика Алтай находится на пять позиций выше - занимает 62 место. Там, соответственно, тех, кто могут купить авто за 500 тысяч рублей и содержать его – чуть больше 18%, за 1 млн рублей – почти 7%, а более 5 млн – 0,45% семей.

В рейтинге рассчитывалось количество семей, которые могут вносить ежемесячный платёж за покупку нового автомобиля в кредит, оплачивать поломки машины и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе величины зарплат.

Эксперты говорят, что большинство автолюбителей в нашем регионе за последние несколько лет пользуются предложениями на вторичном рынке. Автоцентры выставляют на витрину в своих организациях автомобили с пробегом.

- За последние годы автомобили с завода покупают редко. Из 10 клиентов только один рассматривает вариант нового автомобиля. Это отчасти из-за цены, ведь через год владения немецкие автомобили теряют до 40 % стоимости, другие иномарки до 30 %. Поэтому часто клиенты склоняются к покупке свежих автомобилей не старше пяти лет. За последние два года резкую популярность набрали «корейцы», - рассказал владелец автомагазина Виктор Риттер.