Алтайские журналисты смогли «примерить» на себя профессию лесного пожарного

Новости 30.04.2019 15:10 282

В Павловском районе девять журналистов и один депутат на один день стали лесными пожарными. Им предложили в экипировке огнеборца потушить условный лесной пожар. Столь необычное мероприятие помогло участникам получить новые знания о видах пожаров, способах их предотвращения и тушения.

Как отметил заместитель директора по лесохозяйственной деятельности предприятия компании «Алтайлес» Максим Усов, лесной пожарный – штучный специалист: «В пожароопасный сезон, который длится с ранней весны до поздней осени, у нас действует строгий режим, который можно сравнить с военным временем. Сотрудники находятся на боевых постах, выезжать за территорию предприятия запрещено. Профессия связана с постоянным риском. Тушение лесного пожара может длиться от нескольких часов до нескольких дней».

В Алтайском крае создана и действует одна из лучших в стране систем по охране лесов от пожаров: количество техники, оборудования, инвентаря, сотрудников в разы превышает установленные законом нормативы. Такая система позволяет надежно охранять ленточные и приобские боры от пожаров.

Основной фактор возгораний: человеческий. 8 из 10 пожаров происходят по беспечности отдыхающих, охотников, туристов, из-за неконтролируемых сельхозпалов. Но лес может загореться и без вмешательства человека. С этой точки зрения особую опасность представляют старовозрастные леса, где накопилось большое количество хвойной подстилки. Достаточно сухой грозы, распространенного явления на юге Алтайского края, чтобы случился лесной пожар.

Константин Ганов, организатор V краевого конкурса «Журналист меняет профессию»: «На собственном примере убедился, как наши доблестные огнеборцы в сложнейших условиях идут против самой страшной стихии – лесного пожара».

Алексей Коверзнев, депутат Совета депутатов Первомайского сельского совета: «Знания, полученные в рамках конкурса, помогут в организации профилактических мероприятий по защите сельских населенных пунктов от лесных пожаров».

Ярослав Махначев, заместитель шеф-редактора газеты «Вечерний Барнаул»: «В этой профессии большой героизм. Прочувствовав на себе, понимаешь, насколько это нелегкая работа, насколько люди рискуют, борясь с последствиями человеческой беспечности».

Анна Бодагова, корреспондент газеты «Алтайская правда»: «Новый, интересный опыт. Держать рукав, передвигаться с ним не так просто, как казалось со стороны».