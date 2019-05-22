Справороссы приглашают барнаульцев на «Первомайские гуляния»

Новости 30.04.2019 11:20 268

1 мая в 13.00 на Площади адмирала Кузнецова (пересечение улиц Балтийская и Шумакова) всех жителей краевой столицы ждет праздник Мира, Весны и Труда, организованный региональным отделением партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае.

Яркая шоу-программа, веселые конкурсы, забавные аниматоры, фотозона, подарки, сладости и замечательное настроение - все это и не только ждет вас на Первомайских гуляниях от справедливороссов.

1 мая в 13.00 на Площади адмирала Кузнецова (пересечение улиц Балтийская и Шумакова) всех жителей краевой столицы ждет праздник Мира, Весны и Труда, организованный региональным отделением партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае.

Яркая шоу-программа, веселые конкурсы, забавные аниматоры, фотозона, подарки, сладости и замечательное настроение - все это и не только ждет вас на Первомайских гуляниях от справедливороссов.

С праздником горожан поздравят руководство регионального отделения, депутаты АКЗС фракции СР, депутаты Барнаульской Думы, активисты местного отделения партии в Барнауле. Специалисты Центра защиты прав граждан СР будут вести прием граждан по личным вопросам.

И даже если первомайская погода не заладится, в 13.00 на Площади адмирала Кузнецова будет жарко и по-летнему желто, уверены партийцы. Ждем всех на праздник, приходите с семьей, детьми, друзьями. Настроения и позитивного заряда хватит на всех!

, депутаты АКЗС фракции СР, депутаты Барнаульской Думы, активисты местного отделения партии в Барнауле. Специалисты Центра защиты прав граждан СР будут вести прием граждан по личным вопросам.

И даже если первомайская погода не заладится, в 13.00 на Площади адмирала Кузнецова будет жарко и по-летнему желто, уверены партийцы. Ждем всех на праздник, приходите с семьей, детьми, друзьями. Настроения и позитивного заряда хватит на всех!