Дворы в Алтайском крае благоустроят за 768 млн рублей

Новости 30.04.2019 10:50 284

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году в Алтайском крае будет благоустроено почти 300 общественных и дворовых территорий. На эти цели потратят порядка 768 млн рублей.

Как сообщили в краевом Минстройтрансе, участниками проекта стали 30 муниципальных образований - 12 городов и 18 поселений.

«В городах и селах запланировано благоустроить 293 объекта. Среди них - 32 общественных территории, а именно шесть площадей, девять скверов и зон отдыха, восемь аллей и пешеходных зон, шесть парков, две набережные, бульвар в городе Бийске и 261 двор», - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, на сегодняшний день по 86 объектам уже объявлены аукционы на определение подрядных организаций, по 120 объектам – ведется подготовка к размещению на торговых площадках, проекты по 82 объектам проходят оценку достоверности стоимости, по пяти завершается разработка проектно-сметной документации.

Напомним, что с 2017 года Алтайский край является участником приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», разработанным Минстроем Российской Федерации по поручению Президента Владимира Путина.

В рамках проекта на территории региона к концу 2024 года необходимо благоустроить не менее 418 общественных пространств и почти 1,5 тысяч дворовых территорий.