ЦБ сравнил инфляцию в Алтайском крае с остальной Сибирью

Темпы годовой инфляции в Сибири выросли до 5,7% в марте 2019 года. Общий уровень инфляции в СФО также превышает общероссийский. Между тем в Алтайском крае инфляция составила 5,4%. Отмечается, основной вклад в этот процесс внесли продукты питания.
Выяснилось, что такая тенденция связана с ростом издержек, в том числе с увеличением транспортных расходов. Производители подняли цены вместе с удорожанием услуг ЖКХ, сельскохозяйственного сырья, сообщает отделение по Алтайскому краю Сибирского ГУ Центробанка РФ.
По стране этот показатель пока выглядит скромнее
Несмотря на такие данные, две трети товаров и услуг потребительской корзины в Сибири стоят дешевле, чем в среднем по России. Цены поднялись на мясо, молоко, колбасу, кисломолочную продукцию, творог, сыры. Ускорился рост цен на муку, макаронные и крупяные изделия за счет вовлечения в производство более дорогого зерна урожая 2018 года.
В свою очередь замедлился рост цен на плодоовощную продукцию, яйца, сахар. Подешевели красная рыба и икра, кальмары и сельдь, яблоки и бананы. Доступнее по цене, чем год назад, картофель и морковь. Замедлился также рост цен на бензин и легковые автомобили, доля которых в потребительской корзине сибиряков велика.
Нынешний рост инфляции связан с прошлогодними обвалами курса рубля
По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции в России будет пройден в марте-апреле 2019 года. В первой половине 2020 года инфляция, как ожидается, вернется к 4%.