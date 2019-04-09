ЦБ сравнил инфляцию в Алтайском крае с остальной Сибирью

Новости 30.04.2019 9:50 541

Темпы годовой инфляции в Сибири выросли до 5,7% в марте 2019 года. Общий уровень инфляции в СФО также превышает общероссийский. Между тем в Алтайском крае инфляция составила 5,4%. Отмечается, основной вклад в этот процесс внесли продукты питания.

Выяснилось, что такая тенденция связана с ростом издержек, в том числе с увеличением транспортных расходов. Производители подняли цены вместе с удорожанием услуг ЖКХ, сельскохозяйственного сырья, сообщает отделение по Алтайскому краю Сибирского ГУ Центробанка РФ.

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Несмотря на такие данные, две трети товаров и услуг потребительской корзины в Сибири стоят дешевле, чем в среднем по России. Цены поднялись на мясо, молоко, колбасу, кисломолочную продукцию, творог, сыры. Ускорился рост цен на муку, макаронные и крупяные изделия за счет вовлечения в производство более дорогого зерна урожая 2018 года.

В свою очередь замедлился рост цен на плодоовощную продукцию, яйца, сахар. Подешевели красная рыба и икра, кальмары и сельдь, яблоки и бананы. Доступнее по цене, чем год назад, картофель и морковь. Замедлился также рост цен на бензин и легковые автомобили, доля которых в потребительской корзине сибиряков велика.

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По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции в России будет пройден в марте-апреле 2019 года. В первой половине 2020 года инфляция, как ожидается, вернется к 4%.