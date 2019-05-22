Стены рушатся, канализация сгнила: жильцы аварийного дома в Барнауле третий год ждут расселения

Новости 30.04.2019 10:05 544

Власти Барнаула, сославшись на нехватку средств в бюджете города, оставили в аварийном доме несколько семей с маленькими детьми. Прокуратура сочла это недопустимым.

По требованию общественной организации зашиты прав потребителей «Гражданский патруль» прокуратура Барнаула заставила администрацию города и управляющую компанию вернуться к проблемам жителей аварийного дома № 37 по улице Малахова.

Аварийное здание полувековой давности должны были расселить и снести еще в 2017 году. Однако власти города с задачей не справились. А управляющая компания перестала следить за состоянием жилья несколько лет назад.

"Куда мы не обращались, все говорят одно: денег на расселение нет, а ремонтировать подлежащий под снос дом не имеет смысла. Во многих квартирах проживают маленькие дети, и мы боимся, что с потолка что-то рухнет. Уже были такие моменты, хорошо, что никого не зацепило", - рассказывает житель аварийного дома Данил Докучаев.

Беспокойство людей не напрасно. Жить в этом доме невозможно. Стены рушатся. В квартирах частично перестали работать розетки и выключатели. Общедомовая канализация сгнила — стоки несколько лет копятся в подвальном помещении. Все поражено грибком и неприятным запахом. Большое число всевозможных насекомых.

По жалобе общественной организации ситуацию взяла под контроль прокуратура Октябрьского района Барнаула. На днях представления прокурора получили глава города и гендиректор управляющей компании. Оба должностных лица обвиняются в ненадлежащей работе. Им поручено устранить нарушения.

"Принятые меры прокурорского реагирования — это уже неплохой этап. Но этого, к сожалению, недостаточно. Дом нуждается в срочном расселении людей. В любое время может произойти обрушение", - отметил представитель общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг.