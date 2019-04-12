300 врачей и медсестер дополнительно появится в алтайских больницах к 2021 году

Новости 30.04.2019 7:40 582

Поправки в бюджет ТФОМС Алтайского края позволят трудоустроить около 100 врачей в этом году. Решение было принято в двух чтениях на апрельской сессии регионального Заксобрания, сообщает пресс-служба АКЗС.

Депутаты внесли изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Алтайскому краю. Поправки позволят использовать средства нормированного страхового запаса Фонда на софинансирование медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала в первичном звене.

Ранее соответствующие поправки были внесены в федеральный закон об ОМС. Они должны помочь в реализации одного из направлений нацпроекта «Здоровье» - преодоления кадрового дефицита в отрасли.

В большинстве алтайских больниц зарплата оказалась ниже среднекраевых значений Новости 12.04.2019 10:15 Речь идет о 113 учреждениях из 170 754

«Не секрет, что в медицинских учреждениях региона - нехватка врачей и среднего медицинского персонала. Чтобы привлекать новых сотрудников, главном врачу нужно в рамках текущего зарплатного фонда найти средства для оплаты их труда. А если бюджет учреждения уже утвержден, где изыскать резервы? Поэтому было принято решение вводить новые ставки через ТФОМС, при этом объем фонда заработной платы для текущих сотрудников остается неизменным. В первую очередь, это означает дополнительные возможности для каждого медицинского учреждения», - объяснил председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов.

На эти цели в 2019 году запланировано 193 млн рублей, в следующем - еще 544 млн рублей. Это позволит дополнительно принять на работу порядка 100 врачей и медсестер, в следующем году - еще около 200 сотрудников.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. Реализация законопроекта не повлечет дополнительных расходов краевого бюджета.