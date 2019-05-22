Водитель троллейбуса зажал в дверях барнаульского школьника

Новости 30.04.2019 8:45 247

ЧП произошло 29 апреля в Барнауле. Как рассказала мама подростка Елена Наимова в группе в соцсети, троллейбус №7, отъезжая от конечной остановки, придавил ее сына дверьми. По словам женщины, когда это случилось, водитель сразу уехал.

«Хотела поделиться темой про водителей общественного транспорта. Сегодня мой ребёнок возвращался со школы домой на троллейбусе номер 7. Доехав до конечной, в троллейбусе он был уже один. Когда мальчик выходил, двери резко захлопнулись, зажав его. Водитель уехал дальше, не остановился», - говорится в сообщении.

Стало известно, что через некоторое время у школьника образовалась огромная гематома на спине и сильный ушиб позвонков. Выяснилось, что теперь ребенок не сможет тренироваться.

Кроме того, подобный инцидент уже ранее происходил с пострадавшим. Зимой ребёнка якобы высадили на мороз из-за того, что он вовремя не пополнил электронный проездной. В итоге подростку пришлось идти пешком семь остановок, он отморозил ноги.