В алтайском селе, куда несколько лет назад упали обломки ракеты, выросла смертность от онкологии

Новости 29.04.2019 18:50 3098

Жители села в Республике Алтай утверждают, что после падения частей ракеты рядом с населенным пунктом около трех лет назад, здесь заметно выросла смертность из-за онкозаболеваний.

В 2016 году Шебалинском районе Республики Алтай упали обломки второй ступени ракеты-носителя «Протон-М», запущенной с Байконура 9 июня. Один из фрагментов упал между домами, второй – в реку в районе села Верх-Апшуяхта.

Позднее фрагменты вывезли сотрудники МЧС. В Апшуяхту выезжали специалисты Роспотребназора, которые провели замеры почвы и воды на предмет загрязнений. Как тогда заверил главный санитарный врач республики, превышения вредных веществ в окружающей среде не зафиксировано.

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Сбором же остальных обломков никто не занимался. Части ракеты-носителя сих пор валяются в окрестностях села вдоль русла реки Апшуяхта по направлению к месту ее слияния с Катунью. Например, обломок, изображенный на фотографии, находится менее, чем за километр от населенного пункта.

Жители села уверены, что «ракетопад» не так уж и безвреден, как утверждают специалисты. Поводом для их беспокойства стал рост заболеваемости, в том числе онкологией. Так, за 2018-й и первый квартал текущего года от болезней умерли девять человек, из них от новообразований – четверо. Еще шесть человек состоят на диспансерном учете со злокачественными новообразованиями, пишут "Новости Горного Алтая". Для маленького села с населением менее 300 человек — это высокий показатель.

Апшуяхтинцы ждут, когда кто-нибудь приедет и очистит территорию поселения от космического мусора, который они считают основным источником своих бед.