Более полутора тысяч подарков получат алтайские ветераны к Дню Победы

Новости 29.04.2019 18:20 378

В этом году в Алтайском крае 1503 ветерана - фронтовики, узники концлагерей и блокадники - получат подарочные наборы от губернатора региона Виктора Томенко. В крае сегодня живут около 900 фронтовиков, большинство из них - в Барнауле.

На праздничном столе ветеранов 9 Мая будут продуктовые наборы и кондитерские изделия алтайских производителей. Об этом стало известно на заседании краевого оргкомитета «Победа». Глава региона напомнил, что в Алтайском крае запланирован ряд мероприятий по празднованию 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Узницу концлагеря, выросшую в Алтайском крае, отказались пускать на Красную площадь 9 мая Новости 24.04.2019 7:45 Свое решение чиновники объяснили небольшим количеством квот для ветеранов 554

Как отметил глава Барнаула Сергей Дугин, празднование начнется в 9 часов с возложения цветов к памятнику, установленному на Мемориале Славы. После участники отправятся на площадь Советов, где в 10 часов начнется шествие парадных расчетов воинских частей и силовых структур Барнаульского гарнизона, в 11 часов пойдут колонны «Бессмертного полка». В этом году только в краевой столице ожидается порядка 60 тысяч участников акции, на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. Построение участников начнется в 8 часов 30 минут.

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Как передает пресс-служба краевого правительства, на площади Сахарова в Барнауле с 13 до 22 часов пройдут театрализованные, спортивные, эстрадные программы. В 22 часа состоится фейерверк.

Одной из центральных площадок станет Алтайский краевой театр драмы имени Василия Шукшина. 9 мая здесь состоится гала-концерт VI краевого фестиваля народного творчества «Калина красная».