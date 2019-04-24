Единороссы определятся с кандидатом в депутаты Барнаульской думы 26 мая

Новости 29.04.2019 17:10 526

В минувшую пятницу на заседании политсовета Барнаульского отделения «Единой России» принято решение о проведении предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты гордумы по одномандатному избирательному округу №2 (Железнодорожный район).

Старт процедуре дан в связи с досрочным сложением полномочий депутата членом фракции ЕР в БГД Маратом Жумадиловым. Свое решение Жумадилов объяснил переездом в другой город, напоминает партийная пресс-служба.

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Оргкомитет по проведению предварительного голосования возглавил зампредседателя Барнаульской гордумы Сергей Струченко. По его словам, несмотря на сжатые сроки, отведенные на подготовку, праймериз пройдут в Барнауле в единые для всей партии сроки - 26 мая.