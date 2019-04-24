Единороссы определятся с кандидатом в депутаты Барнаульской думы 26 мая

В минувшую пятницу на заседании политсовета Барнаульского отделения «Единой России» принято решение о проведении предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты гордумы по одномандатному избирательному округу №2 (Железнодорожный район).
Старт процедуре дан в связи с досрочным сложением полномочий депутата членом фракции ЕР в БГД Маратом Жумадиловым. Свое решение Жумадилов объяснил переездом в другой город, напоминает партийная пресс-служба.
Решение будет озвучено на завтрашнем заседании БГД
Оргкомитет по проведению предварительного голосования возглавил зампредседателя Барнаульской гордумы Сергей Струченко. По его словам, несмотря на сжатые сроки, отведенные на подготовку, праймериз пройдут в Барнауле в единые для всей партии сроки - 26 мая.
"Голосование будет проходить по первой, самой открытой модели. Прием заявок от потенциальных участников уже начался. Ознакомиться со списком необходимых документов, а также подать заявку на участие в предварительном голосовании можно по адресу: проспект Строителей, 24 в рабочие дни с 9:00 до 17:00, - рассказал Сергей Струченко. – Прием документов продлится до 18 мая, а уже с 20 мая зарегистрированные участники смогут принять участие в дебатах.