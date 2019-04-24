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Единороссы определятся с кандидатом в депутаты Барнаульской думы 26 мая

Новости
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В минувшую пятницу на заседании политсовета Барнаульского отделения «Единой России» принято решение о проведении предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты гордумы по одномандатному избирательному округу №2 (Железнодорожный район).

Старт процедуре дан в связи с досрочным сложением полномочий депутата членом фракции ЕР в БГД Маратом Жумадиловым. Свое решение Жумадилов объяснил переездом в другой город, напоминает партийная пресс-служба. 

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Решение будет озвучено на завтрашнем заседании БГД

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Оргкомитет по проведению предварительного голосования возглавил зампредседателя Барнаульской гордумы Сергей Струченко. По его словам, несмотря на сжатые сроки, отведенные на подготовку, праймериз пройдут в Барнауле в единые для всей партии сроки - 26 мая.

"Голосование будет проходить по первой, самой открытой модели. Прием заявок от потенциальных участников уже начался. Ознакомиться со списком необходимых документов, а также подать заявку на участие в предварительном голосовании можно по адресу: проспект Строителей, 24 в рабочие дни с 9:00 до 17:00, - рассказал Сергей Струченко. – Прием документов продлится до 18 мая, а уже с 20 мая зарегистрированные участники смогут принять участие в дебатах.

Автор: Политсиб.ру