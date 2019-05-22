Мэрия Барнаула выбрала подрядчиков для ремонта городских дорог

Новости 29.04.2019 17:40 316

Мэрия Барнаула определилась с выбором компаний, которые должны будут заняться в этом году ремонтом городских дорог. Из бюджета на эти цели будет выделено более 320 миллионов рублей. Ремонт запланирован в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в период с 10 по 24 апреля были объявлены аукционы по 31 объекту ремонта и двум объектам строительства и реконструкции.

В результате торгов победителями стали - ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ», ООО ПСК «Индустрия» и ООО «Алтайдорстрой».

Стало известно, что в 2019 году начнут реконструировать улицу Чайковского на отрезке от улицы Герцена до улицы Полевой. Продолжится строительство дорог на улицах Аванесова, Мамонтова и Герцена.

Также будут вестись работы по ремонту улиц Антона Петрова, Георгия Исакова, Беляева, а также дорожники обновят проспект Социалистический. Кроме того, будут устранены дефекты дороги на микрорайон Затон. Еще на 13 участках улиц асфальтобетонное покрытие отремонтирует ООО «Алтайдорстрой».

Все контракты на выполнение ремонтных работ планируется заключить в 7-8 мая, сообщают в пресс-службе мэрии.