Алтайский инспектор ГИБДД продавал оценки при сдаче экзаменов на права

Новости 29.04.2019 16:45 324

Инспектора ГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю судят за мошенничество, сообщает региональный СКР.

По данным следствия, в июле 2018 год обвиняемый за вознаграждение в 30 тысяч рублей пообещал двум жителям края положительные оценки при сдаче экзамена по вождению, даже в случае отрицательных результатов.

«На самом деле, передавать деньги он не собирался, намереваясь их похитить. В дальнейшем, полицейский завладел полученными от граждан денежными средствами, причинив им значительный материальный ущерб», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следствием проводятся следственные действия, направленные на установление аналогичных фактов мошеннических действий инспектора. Расследование уголовного дела продолжается.