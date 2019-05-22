О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Алтайский инспектор ГИБДД продавал оценки при сдаче экзаменов на права

Новости
324
0

Инспектора ГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю судят за мошенничество, сообщает региональный СКР.

По данным следствия, в июле 2018 год обвиняемый за вознаграждение в 30 тысяч рублей пообещал двум жителям края положительные оценки при сдаче экзамена по вождению, даже в случае отрицательных результатов.

«На самом деле, передавать деньги он не собирался, намереваясь их похитить. В дальнейшем, полицейский завладел полученными от граждан денежными средствами, причинив им  значительный материальный ущерб», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следствием проводятся следственные действия, направленные на установление аналогичных фактов мошеннических действий инспектора. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Политсиб.ру

Фото: скриншот