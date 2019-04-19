Сергей Цивилев о митингах в Кузбассе: «Все думают, что у нас с головой что-то не то»

Новости 29.04.2019 15:35 481

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил на конференции, посвященной подготовке к 300-летию Кемеровской области, что протестные акции в Кузбассе только порочат честь региона. Об этом информирует «Коммерсант».

«Зачастую люди на митинге хотят только показать себя, кто я, как правило, в этом весь вопрос. Вот из всех этих митингов ни один не принес ничего, а создал негативный фон в отношении Кузбасса»,- отметил глава региона.

По его мнению, акция протеста против массового сокращения санитарок городской больницы в Анжеро-Судженске не вызвала ничего кроме «крика на весь мир, по факту голодовки не было».

«Сами перенервничали, себя довели, администрация Анжеро-Сулденска была выбита из работы, больница выбита из работы. Хотят сохранить себе зарплату, не выполняя работу за эту зарплату. Я сейчас не вмешиваюсь и наблюдаю за этой ситуацией»,- прокомментировал глава Кузбасса.

Кемеровский губернатор предложил пораньше отпускать женщин с работы Новости 19.04.2019 12:40 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на своей странице в facebook предложил работодателям по пятницам пораньше отпускать женщин 409

Интересно, губернатор предложил пофантазировать и представить ситуацию - кто-то из членов одной семьи каждый день выходит во двор и жалуется на не работающий кран и не поглаженные мамой носки.

«Во дворе никто не кинется помогать это семье, все подумают, что у них с головой что-то не то», - подчеркнул Цивилев. Также и про Кузбасс думают, «что у нас с головой что-то не то», когда в регионе проходят различного рода протесты.

«Все, кто хочет провести митинг, объявить голодовку, я приглашаю, всех желающих, поработать в органах власти. Хотите изменить ситуацию - приходите, поработайте, измените»,- резюмировал губернатор.