Стало известно, когда и насколько отключат горячую воду в Бийске

Новости 29.04.2019 15:05 1508

«Сезон тазиков» стартует в Бийске, энергетики планируют после майских праздников провести испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей на прочность и плотность.

Как сообщает «Бийский рабочий», отключение горячего водоснабжения ожидает горожан с 13 мая по 5 июня. Других способов одновременно быстро и качественно найти и устранить все слабые места на трубопроводах не существует.

Как пояснили в "Сибирской генерирующей компании", с 13 по 22 мая четыре основных магистральных и примыкающие к ним внутриквартальные трубопроводы поочередно будут проверяться на прочность максимальным, но в пределах допустимых норм, давлением. Сначала специалисты испытают квартальные сети, а затем, отключив их, испытают и сам магистральный трубопровод.

Специалисты поясняют, что с 23 мая по 5 июня ремонтные бригады теплосетевого подразделения СГК займутся восстановлением целостности трубопроводов после гидравлических испытаний.

После этого на коммуникациях начнутся плановые ремонтные работы, которые проведут подрядные организации.

Как подчеркивают в СГК, первые на очереди – участки по улице Мартьянова и Декабристов, а также на пересечении улицы Горно-Алтайской и переулка Липового.