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На Алтай-Коксе определили лучший коллектив по охране труда

Новости
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На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) определили победителей ежегодного конкурса «Лучшее структурное подразделение по охране труда».

Жюри оценивало профилактическую, информационную работу, содержание помещений в цехах предприятия, а также их визуальное тематическое оформление к Всемирному дню охраны труда.

Стало известно, что лидером в конкурсе стал коллектив теплоэлектроцентрали. Второе место занял отдел технического контроля, третье – углеподготовительный цех.

В этих подразделениях не только поддерживают безопасные условия труда, но и творчески подходят к оформлению наглядной информации. На стендах и плакатах – тематические стихи, рисунки, слоганы, полезные советы.

Автор: Политсиб.ру