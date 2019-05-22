На Алтай-Коксе определили лучший коллектив по охране труда

Новости 30.04.2019 8:15 243

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) определили победителей ежегодного конкурса «Лучшее структурное подразделение по охране труда».

Жюри оценивало профилактическую, информационную работу, содержание помещений в цехах предприятия, а также их визуальное тематическое оформление к Всемирному дню охраны труда.

Стало известно, что лидером в конкурсе стал коллектив теплоэлектроцентрали. Второе место занял отдел технического контроля, третье – углеподготовительный цех.

В этих подразделениях не только поддерживают безопасные условия труда, но и творчески подходят к оформлению наглядной информации. На стендах и плакатах – тематические стихи, рисунки, слоганы, полезные советы.