Алтайские специалисты СПИД-центра провели онлайн-конференцию

Новости 26.04.2019 14:23 68

Накануне КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования» провёл онлайн - конференцию «Профилактика рискованного поведения обучающихся и воспитанников» в форме вебинара.

Цель встречи - повышение компетентности руководящих и педагогических работников образовательных организаций, родительской общественности в области воспитания и социализации обучающихся и воспитанников.

Зав. отделом профилактики КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом» М.А. Егорова представила презентацию по профилактике ВИЧ-инфекции, в которой подробно дала информацию по проблеме ВИЧ-инфекции и мерам её профилактики.

В ходе мероприятия педагогов интересовал профессиональный состав больных ВИЧ-инфекцией и число ВИЧ-инфицированных детей, посещающих средние образовательные учреждения. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.

В вебинаре принимали участие педагогические работники образовательных организаций и представители родительской общественности Алтайского края.