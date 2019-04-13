Свыше 700 человек пострадало от укусов клещей в Алтайском крае

Новости 29.04.2019 14:10 419

Роспотребнадзор по Алтайскому краю сообщает, что активность клещей в регионе не превышает уровень последних лет. С начала сезона активности в поликлиники с жалобами на присасывание обратилось 734 человека, из них 319 детей до 14 лет. В Барнауле зарегистрировано 143 пострадавших, в том числе 41 ребенок. Всем детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.

Между тем зарегистрировано 29 случаев с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у 8 детей до 14 лет; 2 случая подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом (2018 – 1), в том числе у 1 ребенка, и 1 случай подозрения на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом у взрослого жителя края. Тяжелых случаев заболеваний не зарегистрировано.

Клещи атаковали жителей «двух Алтаев», несколько человек заболели тифом, энцефалитом и боррелиозом Новости 13.04.2019 10:40 Пик активности ожидается в мае 625

При исследовании клещей специалистами в 5,5% случаев обнаружен вирус энцефалита. Всем пострадавшим введен иммуноглобулин, заболевших среди них нет. Пик активности клещей прогнозируется в мае.