Для специалистов Павловского психоневрологического интерната провели семинар по проблеме ВИЧ

Новости 30.04.2019 9:35 209

Специалисты Алтайского краевого центра СПИД провели на прошлой неделе онлайн-конференцию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции для сотрудников Павловского психоневрологического интерната в форме семинара.

Специалисты Алтайского краевого центра СПИД рассказали о различных аспектах ВИЧ и СПИДа, а также об основных тенденциях развития ВИЧ-инфекции в России и Алтайском крае, подробно разобрали вопросы передачи ВИЧ и меры профилактики.

В ходе семинара ведущие инициировали участников на дискуссию, задавали им вопросы и получали коллективный ответ. Были затронуты вопросы безопасного поведения в профилактике ВИЧ-инфекции, как при исполнении служебных обязанностей, так и в личном плане. В формате дискуссии обсуждались вопросы участия и роли семьи в половом воспитании своих детей, как основу здоровья нации. В ходе семинара её участники посмотрели и обсудили тематические фильмы, что способствовало закреплению полученной информации. Так же участники имели возможность получить индивидуальную консультацию специалистов.

В семинаре приняли участие сотрудники различных специальностей Павловского психоневрологического интерната, из числа медицинских и социальных работников, работников пищеблока, рабочих и не только. Всего в семинаре приняло участие 85 человек.