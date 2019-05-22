В алтайском «политехе» врачи рассказали о ВИЧ и провели экспресс-тестирование

Новости 29.04.2019 14:40 289

В Алтайском политехническом техникуме прошло обучающее мероприятие для учащейся молодежи. Всего в акции приняло участие 50 человек.

Социолог отдела профилактики Алтайского краевого центра СПИД Илья Красюков провел видеолекторий для студентов в рамках Мероприятий комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2019».

Учащимся первого курса была представлена информация о природе ВИЧ, путях его передачи, мерах предосторожности, статистика заболеваемости.

В ходе встречи были развеяны ошибочные представления учащихся о том, что ВИЧ передается через слюну и укусы насекомых. Также было проведено анкетирование участников с целью выявления информированности по вопросам ВИЧ-инфекции.

Результаты анкетирования показали, что для большинства учащихся значима регулярность получения информации о ситуации по распространению ВИЧ-инфекции и методах борьбы с ней.