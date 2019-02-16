Бухгалтеры в Алтайском крае жалуются на новую систему отчетности ФНС

Новости 29.04.2019 13:50 274

Модернизированная программа налоговых органов оказалась не готова работать на всю страну, поэтому сейчас подавать документы в УФНС по Алтайскому краю можно лишь пару часов в день.

"Бухгалтеры, плательщики, да и сами налоговые инспекторы оказались в довольно непростой ситуации. Модернизация налоговых органов оказалась не готова одновременно работать всем регионам России, поэтому сейчас очень сложно сдать документы в налоговые органы", - цитирует "ТОЛК" одного из барнаульских бухгалтеров.

По ее словам, суть новой программы заключается в том, что вся страна работает в одной системе. Все отчеты подают в одну программу, тогда как раньше каждый регион работал в определенной системе. На практике же получилось так, что начали скапливаться очереди из-за большой загруженности системы.

Конституционный суд поддержал жительницу Барнаула в ее борьбе с налоговым «бременем» Новости 16.02.2019 13:13 Заявительница оспаривала сумму имущественного налога 727

"Как я поняла из рассказов моих коллег, чтобы исправить эту ситуацию, каждому региону предложили работать в скользящем графике. Для Алтайского края выделили шесть часов времени. Получается, что инспекторы приходят на свои рабочие места рано утром, чтобы успеть сделать какую-то работу, пока система работает", – говорит бухгалтер.

Женщина отметила, что регионы с большей численностью населения, такие как Московская, Ленинградская, Калининградская области, работают в системе по восемь часов, но у них также возникают простои.

"Сейчас пришло время сдавать годовую отчетность, но сделать это очень тяжело. Если приходишь лично в налоговую, то после 12:00 тебе говорят, что программа не работает", – жалуется собеседник. Кроме этого, от такой работы программы страдают сельхозтоваропроизводители из-за некорректной обработки отчетности.