Часть улицы Гоголя перекроют на три дня в Барнауле

Новости 29.04.2019 13:15 198

В Барнауле во второй половине мая на три дня перекроют участок улицы Гоголя. Перекрытие участка от проспекта Красноармейского до проспекта Социалистического будет организовано с 20:00 17 мая до 20:00 20 мая.

Это связано с проведением работ по строительству наружной сети газоснабжения, сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

На период работ маршрут движения автобуса № 40 будет проходить по следующей схеме: …пр-кт Красноармейский – пл.Спартака – ул.Пушкина – пр-кт Социалистический – ул.Ползунова, далее – по маршруту.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.