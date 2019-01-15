Прокуратура повторно обратила внимание властей на ситуацию с питьевой водой в Тюменцево

Новости 29.04.2019 12:50 510

Прокуратура повторно вынесла представление администрации Тюменцевского района из-за аварийного отключения райцентра от водоснабжения. Об этом информирует общественная организация "Гражданский патруль".

Напомним, жители Тюменцево неоднократно жаловались на проблемы с подачей воды. В последний раз в селе воду отключили в середине января этого года. Подача питьевой воды прекратилась у трети населения. Как позже заявили власти, произошел порыв трубы на улице Озерной. По этой причине нарушилось водоснабжение домов по улицам Озерной, Столбовой, Луговой и Барнаульской.

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На устранение аварии потребовалось ровно две недели. Водоснабжение восстановили только к 24 января, хотя разрытые траншеи до сих пор не закрыты. При этом к ликвидации порыва коммунальщики смогли приступить лишь на следующий день — техника оказалась неисправной.

В ходе проверки прокуратура Тюменцевского района установила, что участок водопроводной сети на улице Озерной бесхозный, на балансе муниципалитета не стоит и никаких мер к постановке его на учет местными властями не предпринималось. Более того, ни одним их трех муниципальных предприятий района, осуществляющих холодное водоснабжение, не проводилось обязательное техобследование эксплуатируемых централизованных систем холодного водоснабжения.

По итогам проверки прокуратурой в отношении и.о. директора коммунального предприятия Николая Черняева возбуждено административное дело по статье 7.23 КоАП РФ - нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Однако проблем это не решило. По сообщению местных жителей, Черняев уволился, траншеи так никто и не зарыл, напора воды до сих пор нет. Единственным положительным моментом стало то, что электрики заменили столбы, чтобы те не рухнули в ямы с водой.

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12 апреля прокурором Тюменцевского района повторно внесено представление в адрес главы администрации муниципалитета об устранении нарушений. В случае неисполнении будет предъявлен иск к администрации в судебном порядке исполнить требования федерального закона, сообщил прокурор Тюменцевского района Алексей Старченко.