«Росводоканал Барнаул» проводит благоустройство после ремонта сетей

Новости 29.04.2019 11:15 250

Барнаульский водоканал ведет благоустройство территорий и восстановление дорожного покрытия после ремонта сетей, сообщает пресс-служба организации.

Сезон благоустроительных работ начинается в апреле – с повышением среднесуточных температур, когда появляется возможность полноценно восстановить дорожное покрытие. На конец апреля насчитывалось более 150 мест, где было необходимо провести благоустройство после повреждений, которые произошли на сетях с ноября по март.

На прошлой неделе было закрыто около 40 ордеров. В том числе было восстановлено более 500 кв. м дорожного полотна на Змеиногорском тракте, где были завершены работы по перекладке участка коллектора протяженностью 92 м. Более 330 кв. м составила площадь благоустроенной территории на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной. Также работы были проведены на улице Димитрова.

«Наша задача – привести территорию в первоначальный вид. Если речь идет об асфальтировании проезжей части, то работы проводятся с привлечением той подрядной организации, которая проводила ремонт, с максимальным соблюдением используемой технологии», - отметил главный инженер «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Те места, где благоустройство еще только предстоит провести, постоянно контролируют сотрудники водоканала, при необходимости проводят засыпку временного покрытия, бетонирование.