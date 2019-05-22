19-летняя сирота из Бийска несколько лет не могла получить квартиру от государства

Новости 29.04.2019 10:55 293

Прокуратура Бийска провела проверку по обращению 19-летней местной жительницы, отнесенной к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Установлено, что после смерти матери и отказа отца от исполнения своих родительских обязанностей в 2011 году девочка была передана под полную опеку государства. В дальнейшем она воспитывалась в детском доме.

В 2013 году сирота органами местного самоуправления была включена в списки лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилья. Поскольку после окончания учебного заведения ее жилищный вопрос не решался, она вынужденно проживала в арендованном жилье.

За защитой прав она обратилась к прокурору по месту жительства. Прокурор Бийска направил в суд исковое заявление в Железнодорожный районный суд Барнаула об обязании краевого учреждения ЖКХ обеспечить сироту жильем. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. В настоящее время бывшей воспитаннице детского дома предоставлена однокомнатная благоустроенная квартира в наукограде, сообщает пресс-служба надзорного органа.