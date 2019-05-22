В АлтГТУ провели необычный урок для учащихся педагогического лицея

Новости 29.04.2019 10:25 289

В Алтайском краевом педагогическом лицее-интернате для школьников 10 класса профильных технических классов состоялся «Урок цифры». Необычный урок информатики для них провел декан факультета информационных технологий АлтГТУ Александр Авдеев.

Как рассказали в АлтГТУ, тема занятия – «Управление проектами». Александр Сергеевич рассказал ребятам о проектной деятельности, а именно познакомил с классическим методом «Водопад» и современным подходом «Эджайл». Полученные знания участники отрабатывали в игровой форме на тематическом онлайн-тренажере, отметили в вузе.

«Уроки цифры» проводят в течение учебного года, и каждый из них посвящен определенной теме. Все они призваны помочь учащимся в развитии ключевых компетенций цифровой экономики. Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика», а также разработчик контента тематического урока по управлению проектами - фирма «1С», партнеры акции - ведущие российские компании в сфере информационных технологий: «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Кодвардс», Mail.RU Group.