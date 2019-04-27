Проблемный пассажир. Очередной конфликт произошел в общественном транспорте Барнаула

Новости 29.04.2019 9:20 357

Поведение пассажиров и водителей в общественном транспорте с завидной периодичностью становится поводом для порицания в соцсетях и СМИ.

Накануне пассажира выгнали из автобуса в Барнауле из-за того, что он поставил грязную сумку на сиденье, сообщила подписчица сообщества "Инцидент Барнаул".

По ее словам, конфликт между пассажиром и кондуктором произошел в районе ТРЦ "Огни" в автобусе №35.

"Мужчине неоднократно говорили не ставить грязную сумку на сидение, но он игнорировал просьбы. Далее ему сказали покинуть салон автобуса, но он и это отказался делать", - рассказали интернет-пользователи.

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В итоге дошло до того, что другой пассажир его вышвырнул. В момент споров около десяти человек покинули салон.