Барнаульцы на общественных слушаниях решат вопрос с рекультивацией полигона ТБО

В Барнауле пройдут общественные слушания по проекту рекультивация "верхней карты" полигона ТБО. Этому будут предшествовать общественные обсуждения, которые продлятся месяц.
Как следует из сообщения с сайта города, рекультивацию предстоит провести на полигоне ТБО, расположенным по адресу: проспект Космонавтов, 74.
Барнаульцам предстоит оценить потенциальное воздействие на окружающую среду работ по рекультивации земельного участка. Документ был разработан институтом «Алтайкоммунпроект».
Заказчиком по организации проведения общественных слушаний выступило АО «ЭКО-Комплекс» - "мусорный" регоператор т.н. Барнаульской зоны.
Общественные обсуждения проекта будут идти с 25 апреля по 28 мая. Напомним, что с прошлого года они проходят в заочной форме: в виде экспозиций, также существует возможность оставить комментарий на сайте муниципальных органов власти.
Сами же общественные слушания запланированы на 28 мая. Они пройдут по адресу: улица Эмилии Алексеевой, 84. Начало в 15:00.
Ранее сообщалось, что рекультивация запланирована в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна», разработанного Минприроды РФ. «Рекультивация позволит уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду, предотвратит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу», – объяснил замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко.
На территории городского округа мест под новый полигон нет, поэтому разработчики нового Генплана предложили построить в границах округа два