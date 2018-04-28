Барнаульцы на общественных слушаниях решат вопрос с рекультивацией полигона ТБО

Новости 29.04.2019 8:40 665

В Барнауле пройдут общественные слушания по проекту рекультивация "верхней карты" полигона ТБО. Этому будут предшествовать общественные обсуждения, которые продлятся месяц.

Как следует из сообщения с сайта города, рекультивацию предстоит провести на полигоне ТБО, расположенным по адресу: проспект Космонавтов, 74.

Барнаульцам предстоит оценить потенциальное воздействие на окружающую среду работ по рекультивации земельного участка. Документ был разработан институтом «Алтайкоммунпроект».

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Заказчиком по организации проведения общественных слушаний выступило АО «ЭКО-Комплекс» - "мусорный" регоператор т.н. Барнаульской зоны.

Общественные обсуждения проекта будут идти с 25 апреля по 28 мая. Напомним, что с прошлого года они проходят в заочной форме: в виде экспозиций, также существует возможность оставить комментарий на сайте муниципальных органов власти.

Сами же общественные слушания запланированы на 28 мая. Они пройдут по адресу: улица Эмилии Алексеевой, 84. Начало в 15:00.

Ранее сообщалось, что рекультивация запланирована в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна», разработанного Минприроды РФ. «Рекультивация позволит уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду, предотвратит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу», – объяснил замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко.