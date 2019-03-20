Олег Хорохордин объявил о создании кадрового резерва главы Республики Алтай

Новости 29.04.2019 7:45 304

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о создании кадрового резерва. Руководитель региона подчеркнул, что процесс формирования кадрового резерва будет осуществляться открыто и по понятным правилам. Впрочем, пока эти правила и критерии находятся в разработке.

Оператором кадрового резерва станет Высшая школа государственного управления при Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Эта структура была оператором так называемой «школы губернаторов», которую недавно закончил и сам Хорохордин.

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«Пока мы до конца не определились, будет ли это отбор на основании конкурса или на основании других формальных критериев. В любом случае, это будет открытый процесс. Мы мы надеемся привлечь в кадровый резерв образованных, перспективных, квалифицированных молодых людей, чьи знания и умения обязательно будут применяться на практике. Таких людей в республике много, я в этом уверен», — цитирует врио главы пресс-служба правительства.

Хорохордин добавил, что работа по формированию резерва начнется уже на следующей неделе.