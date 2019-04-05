Ученый совет назвал окончательный список кандидатов в ректоры АГМУ

Новости 29.04.2019 7:15 766

Ученый совет Алтайского медуниверситета после месячного раздумья и дополнительной паузы все-таки утвердил список кандидатов в ректоры АГМУ. Всего в документе указаны фамилии 4-х человек.

На должность руководителя вуза претендуют действующий ректор Игорь Салдан, завкафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО Ирина Шереметьева, проректор по научной работе и инновациям Александр Жариков и проректор по учебной работе Галина Бородина.

Еще месяц назад в вузе прошел Ученый совет, где окончательно предполагалось утвердить список кандидатов, прежде чем согласовывать его на более высоком уровне. Однако этого не произошло. Более того, на заседании даже не были названы те, кто подал заявки. Задержка была вызвана тем, что потребовалось дополнительное время для еще одной проверки документов.

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По данным "Политсибру", особенно тщательно проверялись все дипломы, связанные с получением дополнительного образования. Именно этот критерий не позволил пройти дальше еще одному кандидату, сдававшему документы ранее. Речь идет о директоре НИИ биологической медицины АлтГУ Вячеславе Лампатове.

В настоящее время список кандидатов находится на согласовании в Совете ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай (руководителем которого, к слову, является Игорь Салдан) и региональном правительстве. Затем все документы отправятся учредителю вуза – Минздраву РФ.

После этого соискатели должны будут пройти аттестационную комиссию в Москве (ориентировочно - до конца мая). Тогда станет понятно, кто из вышеперечисленной четверки войдет в окончательный бюллетень для голосования. Выборы ректора намечены на июнь.