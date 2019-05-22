Алтай-Кокс доставил Благодатный огонь в алтайские храмы

Новости 29.04.2019 8:10 230

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) оказал безвозмездную помощь Алтайской митрополии в доставке в регион к празднику Светлой Пасхи Благодатного огня.

Прибытие великой святыни в Россию из Иерусалима организовывает международный Фонд святого апостола Андрея Первозванного. По просьбе Алтайской митрополии накануне великого праздника представитель Алтай-Кокса Елена Новичихина отправилась в московский аэропорт Внуково для получения Благодатного огня и принесения его в Митрополию.

Делегация Алтайской митрополии доставила лампаду с Благодатным огнем в православные храмы края для проведения пасхальных богослужений.

Добавим, уже шестой раз предприятие организует доставку Благодатного огня в Алтайский край.