Новосибирец сделал необычное пасхальное яйцо

Новости 28.04.2019 16:30 537

Яйца на Пасху – это старинная христианская ритуальная традиция. Какие самые странные пасхальные яйца изготовили гурманы?

Накануне отличился житель Новосибирска Владимир Анискин, он создал одно из самых маленьких в мире пасхальных яиц - на грифеле автоматического карандаша. Высота яйца всего один миллиметр.

Видео своего мастерства художник выложил на своей странице в соцсети. Как передаёт «Российская Газета», пока грифель крутится с высокой скоростью, мастер удаляет все лишнее.

Ранее новосибирец ко Дню космонавтики разместил на маковом зернышке портрет Юрия Гагарина.