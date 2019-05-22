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Новосибирец сделал необычное пасхальное яйцо

Новости
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Яйца на Пасху – это старинная христианская ритуальная традиция. Какие самые странные пасхальные яйца изготовили гурманы?

Накануне отличился житель Новосибирска Владимир Анискин, он создал одно из самых маленьких в мире пасхальных яиц - на грифеле автоматического карандаша. Высота яйца всего один миллиметр.

Видео своего мастерства художник выложил на своей странице в соцсети. Как передаёт «Российская Газета»,  пока грифель крутится с высокой скоростью, мастер удаляет все лишнее.

Ранее новосибирец ко Дню космонавтики разместил на маковом зернышке портрет Юрия Гагарина.

Автор: Политсиб.ру

Фото: скриншот из видео