Лучшую медсестру выбрали в Республике Алтай

Новости 28.04.2019 18:08 395

Финальный этап конкурса «Лучшая медицинская сестра – 2019» прошел в Республике Алтай.

Конкурс направлен на повышение престижности профессии медика и, одновременно, повышении мотивации медицинских работников на конечные результаты труда.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Алтай, в конкурсе приняли участие шесть представительниц этой профессии.

Известно, что каждая из участниц представила на суд жюри «визитную карточку» о себе, а также номер художественной самодеятельности.

Ранее, на первом этапе конкурса, медсестры на базе Горно-Алтайского медицинского колледжа прошли тестирование, где показали свои профессиональные знания. Таланты конкурсанток оценивались также в кулинарной номинации.

Как передают «Новости Горного Алтая», в итоге первое место было присуждено Надежде Истоминой, второе – Ольге Кудрявцевой, третье – Ирине Поздеевой.