Автовокзал Барнаула открыл продажу билетов на майские праздники

Новости 28.04.2019 19:00 297

Автовокзал Барнаула с 28 апреля продает билеты на праздничные дни. Пассажиры могут приобретать билеты до 12 мая включительно. Согласно производственному календарю, в 2019 году россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая.

Билеты автовокзала продаются по всем направлениям. Как сообщается на официальном сайте барнаульского автовокзала, билеты можно приобрести в кассах автовокзала, на станциях «Западная» и «Южная» или через интернет на сайте.

Предварительная продажа билетов позволит выяснить спрос на данную услугу, рассказали в администрации вокзала. В случае необходимости будут запущены дополнительные рейсы.