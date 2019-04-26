Семья Марии Бутиной: «Мы не питаем надежд на обжалование приговора»

Новости 28.04.2019 14:00 479

Уроженка Барнаула Мария Бутина, задержанная в Соединенных Штатах по обвинению в работе иностранным агентом, будет в течение месяца переведена в федеральную тюрьму США. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь», ссылаясь на отца россиянки.

Мужчина выразил надежду на «демократичные условия» отбывания наказания ее дочерью в федеральной тюрьме. Отметим, семья на обжалование приговора уже не надеется.

«Мы не питаем надежд относительно обжалования приговора. Во-первых, по срокам там все достаточно сложно, это нереально, а также есть ограничения, связанные со спецификой рассмотрения дела. Насколько я понял, она будет переведена в федеральную тюрьму в течение месяца. Там все-таки более демократичные условия содержания, чем сейчас у нее», - сказал Валерий Бутин.

Также он отметил, что его встреча с дочерью состоится только после того, как она будет освобождена и депортирована. После этого девушка не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.

«Называются разные сроки ее возможного освобождения - и сентябрь, и ноябрь», - подчеркнул Бутин.

Ранее сообщалось, суд американского округа Колумбия приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. Впрочем, ей зачтутся девять месяцев, которые она провела в заключении.

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Напомним, Бутина была задержана в США в июле 2018 года. Изначально ей грозило до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации в минюсте США, а также в работе иностранным агентом.