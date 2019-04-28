От жары до снега: какой будет погода в Барнауле на майские праздники

Новости 28.04.2019 13:10 1302

На следующей неделе синоптики обещают резкое потепление в Алтайском крае. Температура днем воздуха в понедельник прогреется до +19…+24 градусов. При этом местами в западных районах ожидаются дожди и гроза.

Так, 29 апреля в Барнауле столбики термометра днем поднимутся до отметки в +22 градуса. Во вторник, 30 апреля, в крае еще больше потеплеет. Воздух по краю будет прогреваться выше 25-градусных отметок.

По предварительным данным синоптиков, на первомайские праздники в край придет похолодание.

Как рассказали в Алтайском ЦГМС, 1 мая температура воздуха резко опустится, в утреннее время ожидается мокрый снег, а днем – дожди.

А вот уже 2 мая установится ясная, прохладная погода. Затем температура начнет постепенно подниматься. Волна настоящего потепления накроет в начале новой рабочей недели, примерно с 6 мая. Дневная температура составит до +23 градусов и выше. К сожалению, на 9 мая вновь ожидается похолодание и дожди.