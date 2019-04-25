Аварийным жильем пенсионерки в Алейском районе занялась прокуратура

Новости 28.04.2019 15:40 496

Органы Алтайской прокуратуры провели проверку по факту публикации в сети Интернет информации о проживании 91-летней жительницы села Малахово Алейского района в принадлежащем ей доме, находящемся в аварийных условиях.

Ранее сообщалось, что стена нежилой части дома имеет частичное разрушение. Чиновники выделили труженице тыла целых восемь тысяч рублей. По данным прокуратуры, информация о нахождении жилого дома в аварийном состоянии проверялась администрацией Алейского района.

«Сотрудниками Управления социальной защиты совместно с главой Алейского сельсовета повторно проведено обследование жилищных условий жительницы села Малахово. В ходе проверки установлено, что угрозы для жизни не имеется», - говорится в сообщении ведомства.

Как рассказала помощник межрайонного прокурора Вероника Туртыгина, на данный момент принято решение выдать пенсионерке адресную материальную помощь в размере пять тысяч рублей.

Известно, что на сегодняшний день запланировано проведение работ по ремонту дома, определены подрядчики. Проведение ремонтных работ запланировано до 9 мая.