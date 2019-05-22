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Лже-сотрудники банка обманули москвичку в Алтайском крае

Новости
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В Алтайском крае зарегистрирован новый случай кражи с банковской карты.

Пострадавшая жительница Москвы приехала к родителям в гости в Алтайский край. Она рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности известного банка и предупредил, что с карты женщины кто-то пытался снять деньги.

Аферистка сообщила, что для разблокировки необходимо назвать номер карты и код из смс-сообщения. Москвичка продиктовала.

Вскоре ей пришло сообщение о списании 28 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

После звонка на «горячую линию» банка, оказалось, что ей  не звонили сотрудники банка и карта не блокировалась. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Автор: Политсиб.ру